Governo | Meloni “Non c’è discontinuità | Dl Sostegni un pannicello caldo”

ROMA (ITALPRESS) – "Non vedo discontinuità, al netto di cose che era imbarazzante non fare, come la sostituzione di Arcuri, il resto continua a essere drammaticamente in continuità. Io sono rimasta francamente scioccata dal fatto che una personalità del calibro di Mario Draghi, che sulle materie economiche ne capisce più di tutti quanti gli alti messi insieme, non abbia ritenuto di abolire l'idiozia inutile del cashback su cui abbiamo messo 5 miliardi. E' normale che ai ristori alle imprese vadano 11 miliardi e 5 miliardi si mettano sul cashback? La priorità è la lotteria degli scontrini o le imprese? Il Governo su questo porta avanti i provvedimenti di Conte". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine del flash mob del partito davanti Palazzo Chigi, nel corso del quale i parlamentari hanno consegnato ...

