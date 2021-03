G20: priorità a innovazione e trasformazione digitale per l’Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Un momento storico di particolare rilievo per l’Italia che, tra la presidenza del G20 e la stesura del recovery plan, è chiamata a rispondere con forza alla sfida di riconquistare maggiore centralità sia nei confronti dei suoi partner europei sia sul panorama internazionale. Sul fronte dell’innovazione e della transizione digitale molti sono gli aspetti in discussione. La crisi pandemica ha puntato i riflettori sul ruolo già fondamentale del digitale per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Con l’implementazione del lavoro da remoto, cresce anche l’esigenza di tutelare i dati che vengono scambiati da casa e non più dalla sede di lavoro. Allo stesso tempo però la qualità delle infrastrutture non permette ancora la totalità della connessione tecnologica, lacune significative nel livello di alfabetizzazione ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Un momento storico di particolare rilievo perche, tra la presidenza del G20 e la stesura del recovery plan, è chiamata a rispondere con forza alla sfida di riconquistare maggiore centralità sia nei confronti dei suoi partner europei sia sul panorama internazionale. Sul fronte dell’e della transizionemolti sono gli aspetti in discussione. La crisi pandemica ha puntato i riflettori sul ruolo già fondamentale delper uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Con l’implementazione del lavoro da remoto, cresce anche l’esigenza di tutelare i dati che vengono scambiati da casa e non più dalla sede di lavoro. Allo stesso tempo però la qualità delle infrastrutture non permette ancora la totalità della connessione tecnologica, lacune significative nel livello di alfabetizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 priorità Le Associazioni del biologico scrivono al governo: occorre investire in questo settore ...priorità trasversali indicate nel Piano. Vorremmo poter dare un contributo fattivo al lavoro del Governo per definire un nuovo modello agricolo, alimentare e territoriale che, anche a partire dal G20 ...

