Formula center Italia, in cda entra Paolo Scudieri

Il consiglio di amministrazione di Formula center Italia, la startup che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo, ha ratificato l'ingresso del nuovo socio Paolo Scudieri, titolare e presidente di Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che permette all'impresa, creata dalla famiglia Venditti, di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle pmi innovative esportatrici di made in Italy. Scudieri assume la carica di presidente e amministratore delegato, per partecipare attivamente alla crescita dell'azienda con nuove expertise e organizzazione. Formula center Italia può quindi accelerare nello sviluppo delle applicazioni industriali e commerciali della telemetria.

Paolo Scudieri, presidente di Adler - Pelzer Group e di Anfia entra in Formula Center, la startup fondata dalla famiglia Venditti che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria al mondo. Lo comunica il Consiglio di amministrazione della società.

