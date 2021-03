Caleffi | ricavi in crescita nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso l’eserciziocon un fatturato pari a 56,1 milioni di euro indel 12,6% rispetto al 2019 (Euro 49,8 milioni). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a Euro 7,9 milioni, +122,3% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2019, con una incidenza sul fatturato pari al 14,1% (7,1% nel 2019). Il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,6 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,9 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2019). Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 4,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,25 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni. Il Risultato Netto è positivo per Euro 3,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro -2 migliaia).L’indebitamento Finanziario ...