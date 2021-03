Arriva la Nestlé Parenting Intiative | programma internazionale di sostegno alla genitorialità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Un genitore su tre si sente isolato, nonostante l’iperconnessione. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale prima ad aderire in Italia. Roma, 30 marzo – Nel mondo, il 32% dei genitori afferma che, nonostante viva in un ambiente in cui amici e familiari sono solo ‘a un messaggio di distanza’, è facile sentirsi isolati e soli con un bambino in braccio. Non solo, il 45% dei neogenitori si è trovato a provare senso di colpa, mentre il 60% sente che tutti hanno un’opinione su come crescere il loro bambino, indipendentemente dall’intenzione di ascoltare e seguire dei consigli. Questo è il quadro che emerge dai dati presenti nelIndex (http://www.theindex.com), un’indagine commissionata daa Kantar su un campione di 8.000 neogenitori in 16 Paesi del mondo. IlIndex ha ...