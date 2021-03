Andersson, ct della Svezia: “Ibrahimovic non è infortunato, sarà con noi domani” (Di martedì 30 marzo 2021) Janne Andersson, ct della Svezia, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan non è infortunato, era pianificato che dovesse solo fare il riscaldamento e poi andare a fare un lavoro defaticante. Anche altri giocatori che hanno giocato domenica hanno fatto lo stesso perché di solito due giorni dopo la partita sei al massimo della stanchezza. Ibra comunque sarà con noi domani (amichevole contro l’Estonia)”. Sulla condizione dei suoi: “Sono passati solo due giorni dall’ultima partita, qualcuno ha lasciato subito l’allenamento di oggi, altri un po’ dopo, ma era tutto pianificato. Per l’amichevole di domani contro l’Estonia, tutti i giocatori sono disponibili tranne Granqvist“. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Janne, ct, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di Zlatan: “Zlatan non è, era pianificato che dovesse solo fare il riscaldamento e poi andare a fare un lavoro defaticante. Anche altri giocatori che hanno giocato domenica hanno fatto lo stesso perché di solito due giorni dopo la partita sei al massimostanchezza. Ibra comunquecon noi(amichevole contro l’Estonia)”. Sulla condizione dei suoi: “Sono passati solo due giorni dall’ultima partita, qualcuno ha lasciato subito l’allenamento di oggi, altri un po’ dopo, ma era tutto pianificato. Per l’amichevole dicontro l’Estonia, tutti i giocatori sono disponibili tranne Granqvist“. Foto: ...

