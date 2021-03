Amazon Prime, serie storica chiude i battenti: colpo al cuore per i fan (Di martedì 30 marzo 2021) Una seguitissima serie di Amazon Prime Video chiuderà i battenti: il pubblico, purtroppo, dovrà rassegnarsi anche se non sarà facile Dopo tre stagioni molto fortunate, American Gods chiuderà i battenti. La serie tratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman si conclude quindi senza un vero e proprio finale e senza un racconto completo. “In casa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Una seguitissimadiVideorà i: il pubblico, purtroppo, dovrà rassegnarsi anche se non sarà facile Dopo tre stagioni molto fortunate, American Godsrà i. Latratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman si conclude quindi senza un vero e proprio finale e senza un racconto completo. “In casa L'articolo proviene da Inews.it.

