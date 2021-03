A Luglio chiude il PlayStation Store su PS3 e PSP (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 2 Luglio il PlayStation Store non sarà più disponibile su PlayStation 3 e PSP. Il negozio online chiuderà il 27 agosto anche sui dispositivi PlayStation Vita Da Sony arriva l’ufficialità. Dal 2 Luglio il PlayStation Store non sarà più disponibile su PlayStation 3 e PSP. La notizia arriva insieme all’annuncio che il negozio online chiuderà il 27 agosto anche sui dispositivi PlayStation Vita. Cosa si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 2ilnon sarà più disponibile su3 e PSP. Il negozio onlinerà il 27 agosto anche sui dispositiviVita Da Sony arriva l’ufficialità. Dal 2ilnon sarà più disponibile su3 e PSP. La notizia arriva insieme all’annuncio che il negozio onlinerà il 27 agosto anche sui dispositiviVita. Cosa si… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Luglio chiude Borsa Italiana Oggi 30 marzo 2021: Ftse Mib chiude a +0,88%, CNH Industrial e Pirelli le migliori La decisione è stata adottata nel corso dell'assemblea straordinaria che si è tenuta e che si è conclusa con la mancata approvazione del prolungamento del termine dal 31 marzo al 31 luglio. Queste ...

Bari - Presentato Sprint Lab 2021 per il rilancio economico La prima fase di questa quarta edizione di Sprint Lab si chiude a luglio con i tre incontri formativi dedicati al mondo dell'Angel Investing con docenti del calibro di Marco Nannini, imprenditore e ...

A Luglio chiude il PlayStation Store su PS3 e PSP Corriere Nazionale PlayStation Store chiude su PS3, PlayStation Vita e PSP Era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da Sony. Dal 2 luglio il PlayStation Store non sarà più disponibile su PlayStation 3 e PSP. La notizia arriva insieme all’annuncio che il nego ...

Sony chiuderà gli store digitali di PS3, PS Vita e PSP Come riportato dal sito GamesIndustry, Sony ha già chiuso la vecchia versione di PlayStation Network che consentiva di acquistare anche videogame per le console più datate, come PS3, PS Vita e PSP. Da ...

