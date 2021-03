Zona rossa folle: niente uscite di casa ma puoi andare all’estero in vacanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Albergatori italiani furiosi con il governo per un aspetto che fa discutere. “niente vacanze nel nostro Paese in Zona rossa ma si all’estero”. Zona rossa, una condizione che ormai da tempo tutta Italia ha imparato a conoscere. Purtroppo nella maggior parte delle regioni vige il massimo livello di restrizioni e da diversi mesi ormai. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021) Albergatori italiani furiosi con il governo per un aspetto che fa discutere. “vacanze nel nostro Paese inma si”., una condizione che ormai da tempo tutta Italia ha imparato a conoscere. Purtroppo nella maggior parte delle regioni vige il massimo livello di restrizioni e da diversi mesi ormai. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Pasqua 2021 in zona rossa: spostamenti verso parenti e amici, cosa cambia Il Resto del Carlino Regole Regioni zona rossa e regole Regioni zona arancione, poi da sabato 3 giorni di zona rossa per tutti Le regole per le Regioni in zona rossa e per quelle in zona arancione: regole che saranno valide fino a sabato 3 aprile quando tutta Italia sarà zona rossa per il weekend di Pasqua. Da oggi zona rossa ...

Trazione lombarda Il nuovo governo a trazione lombarda non ci esenta dalla zona rossa!!! Due mesi or sono un politico meratese illuminato, leghista, scriveva preoccupato ed indignato perché il precedente governo a traz ...

