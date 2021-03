Tommaso Zorzi | incidente in casa per Gilda-Le sue condizioni

Advertising

MediasetPlay : . @tommaso_zorzi tutto bene? ???? #Isola - Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - MediasetPlay : . @tommaso_zorzi IN AZZURRO ?? #Isola - laibibi_ : @lasonrsadejoel @tommaso_zorzi MA QUANTE VOLTE LO DEVE DIRE? SI USA SEMPRE QUELLO - RobertaSorren19 : RT @Albanoka1: ??????ALLORA COME OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ CI SONO SEMPRE I SOLITI GENI CHE SFORANO NUOVI # DA USARE SI USA SOLO # TOMMASO ZORZI E… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... Akash Kumar è una furia da quando è tornato in Italia e di accuse ce n'è per tutti: l'ultima, cronologicamente parlando, è per. Qualche giorno fa invece lo sfogo: una confessione su ...Tanta paura per il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, nonché opinionista de L'Isola dei Famosi,. La sua cagnolina, l'adorata Gilda , l'ha fatto spaventare dopo una brutta caduta dal letto. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso giovane milanese, che attraverso la propria pagina ...Grande attesa per la puntata de L'Isola dei famosi 2021 in programma su Canale5 dalle 21,30 lunedì 29 marzo, per la conduzione di ...L’Isola dei Famosi 2021, per la gioia dei fan di Tommaso Zorzi, si allunga: il reality non terminerà a maggio, come previsto, ma a giugno. L’indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti, che ...