Scordia | un protocollo per l' assistenza ai migranti

Al via il progetto Shubh, finanziato dall'Unione europea e dal Ministero dell'Interno, per l'integrazione socio - economica dei rifugiati. Oggi, 29 marzo, aè stato siglato und'intesa da Cgil Sicilia, patronato Inca, Sunia e Auser regionali, Arci regionale e dal Comune di, i partner che attueranno gli interventi previsti per ...Immigrazione: parte il progetto Shubh, finanziato da Ue e Ministero dell'interno, per l'integrazione dei rifugiati nel territorio del calatino. Oggi afirmatodai partner che lo realizzeranno. Destinatarie 295 persone(Ct), 29 marzo - Al via il progetto Shubh, finanziato dall'Unione europea e dal Ministero dell'Interno, ...