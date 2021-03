Sangiovanni e Giulia emozionano Amici 20: il loro amore vola in alto come gli aquiloni (Di lunedì 29 marzo 2021) Proviamo a fare un gioco: chiudete gli occhi per un secondo e lasciatevi trasportare dai vostri ricordi nel passato e aprite un particolare cassetto della vostra memoria, ovvero quello legato al vostro primo amore. Tutti ci ricorderemo delle gambe che tremano, delle farfalle nello stomaco e dei sospiri lasciato al vento. Sono queste le emozioni della prima “cotta” a scuola e del primo bacio appena sussurrato sulle labbra. Tutto ciò ce lo stanno facendo rivivere giorno dopo giorno due protagonisti di Amici 20 e precisamente il cantate Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile. La loro storia ha conquistato i telespettatori di tutte le età, sia i più giovani che nei due artisti vedono il loro presente e futuro sia i più “grandi” che in loro rivedono la nostalgia del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Proviamo a fare un gioco: chiudete gli occhi per un secondo e lasciatevi trasportare dai vostri ricordi nel passato e aprite un particolare cassetto della vostra memoria, ovvero quello legato al vostro primo. Tutti ci ricorderemo delle gambe che tremano, delle farfalle nello stomaco e dei sospiri lasciato al vento. Sono queste le emozioni della prima “cotta” a scuola e del primo bacio appena sussurrato sulle labbra. Tutto ciò ce lo stanno facendo rivivere giorno dopo giorno due protagonisti di20 e precisamente il cantatee la ballerinaStabile. Lastoria ha conquistato i telespettatori di tutte le età, sia i più giovani che nei due artisti vedono ilpresente e futuro sia i più “grandi” che inrivedono la nostalgia del ...

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni decide di aiutare Giulia con la coreografia e la sostiene in sala prove #Amici20 - AmiciUfficiale : Dopo aver incontrato la prof Veronica Peparini Giulia ne parla in casetta con Sangiovanni #Amici20 - imlabimba : RT @allofmehs: Non Sangiovanni che ha un armadio con tipo 10 mila euro di vestiti a disposizione ma adesso si è preso la fissa per i vestit… - lesbicista : RT @daienamello: ok samuele ufficialmente nella classifica delle cose che mi danno fastidio di quest’edizione insieme alla risata di giulia… - unpotroppo : RT @allofmehs: Non Sangiovanni che ha un armadio con tipo 10 mila euro di vestiti a disposizione ma adesso si è preso la fissa per i vestit… -