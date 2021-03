Roma, smantellata ‘combriccola’ di pusher a Tor Bella Monaca: avevano una fiorente attività di spaccio (Di lunedì 29 marzo 2021) Bloccata sul ‘nascere’ una piccola attività di spaccio, destinata a diventare decisamente più grande. Ad individuare la piccola batteria di pusher sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca che da tempo avevano notato movimenti sospetti in una nota piazza di spaccio, in via dell’Archeologia. Monitorando i 5 sospettati era stato subito evidente come questi fossero coordinati tra di loro: sia nel gestire i clienti, sia nei ruoli, sia nei cambi turno per dare continuità al ‘servizio’ proposto. C’era chi riforniva, chi spacciava e chi riceveva il denaro, tutto in complicità. Leggi anche: Maxi rissa tra giovani a Fiumicino: accoltellato 19enne Tor Bella Monaca: blitz dei Carabinieri Dopo un’intensa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Bloccata sul ‘nascere’ una piccoladi, destinata a diventare decisamente più grande. Ad individuare la piccola batteria disono stati i Carabinieri della Stazione diTorche da temponotato movimenti sospetti in una nota piazza di, in via dell’Archeologia. Monitorando i 5 sospettati era stato subito evidente come questi fossero coordinati tra di loro: sia nel gestire i clienti, sia nei ruoli, sia nei cambi turno per dare continuità al ‘servizio’ proposto. C’era chi riforniva, chi spacciava e chi riceveva il denaro, tutto in complicità. Leggi anche: Maxi rissa tra giovani a Fiumicino: accoltellato 19enne Tor: blitz dei Carabinieri Dopo un’intensa ...

