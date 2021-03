Ps Plus aprile 2021: quali giochi gratis per Ps4 e Ps5? (Di lunedì 29 marzo 2021) Se l’offerta del prossimo mese sarà simile a quella dei giochi gratuiti per PS Plus di marzo, sarà una grande occasione. Non solo PlayStation Plus ha offerto incredibili lineup di giochi nel 2021, ma ha apparentemente aumentato anche il numero di giochi in offerta, dando agli abbonati quattro nuovi giochi il mese scorso, più un quinto gioco che era ancora disponibile dall’offerta del mese precedente. A partire da ora, gli abbonati possono scaricare i seguenti quattro giochi: Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes, e Farpoint. Per aprile, ci aspettiamo che Sony offra qualcosa di simile, o più precisamente, un gioco Ps5 e tre giochi per PS4, uno dei quali giocabile ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 29 marzo 2021) Se l’offerta del prossimo mese sarà simile a quella deigratuiti per PSdi marzo, sarà una grande occasione. Non solo PlayStationha offerto incredibili lineup dinel, ma ha apparentemente aumentato anche il numero diin offerta, dando agli abbonati quattro nuoviil mese scorso, più un quinto gioco che era ancora disponibile dall’offerta del mese precedente. A partire da ora, gli abbonati possono scaricare i seguenti quattro: Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes, e Farpoint. Per, ci aspettiamo che Sony offra qualcosa di simile, o più precisamente, un giocoe treper PS4, uno deigiocabile ...

