Prossimo keynote Apple | quando e cosa aspettarci

(Di lunedì 29 marzo 2021)ci sarà ildobbiamo? Diverse volte all’anno,organizza uno speciale evento per annunciare una serie di nuovi prodotti. L’ultimo grande evento è stato il 10 novembre 2020,ha annunciato la nuova generazione di Mac M1. Sono passati alcuni mesi e ora ci chiediamo tuttila società ospiterà il suoevent e quali prodottici sarà ilevento? Prevediamo che ileventosi terrà all’inizio di Aprile 2021 quindi a brevissimo. Il leaker ...

HelpMeTechNow : Quando ci sarà il prossimo keynote Apple e cosa dobbiamo aspettarci? Diverse volte all'anno, Apple organizza uno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo keynote

Inews24

La conferenza Huawei HDC Cloud 2021 è prevista dal24 aprile e durerà fino al giorno 26 . ... in un secondo momento, aldi presentazione dei device nuovi di zecca. Certo è che dal ...È stata inaugurata lo scorso 12 febbraio e resterà aperta fino a settembre. 'Pompeii: The ... tra il 7 e il 9 aprile, tre seminari virtuali: una 'Lecture' sulla mostra; un panel sulla ...A quanto pare, Huawei P50 sarà presentato il 27 Aprile in Cina, ma prima dovrebbe toccare al sistema operativo HarmonyOS.Secondo nuove indiscrezioni, ASE Technology avrebbe appena iniziato la produzione di massa dei componenti di AirPods 3 ...