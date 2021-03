Pierpaolo Pretelli attacca duramente la Gregoraci, lei replica stizzita (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche se il Grande Fratello Vip, è ormai concluso da un pezzo, non accennano a diminuire, le tensioni tra gli ex amici, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella casa del Gf Vip L’ex gieffino, oggi felicemente fidanzato con l’influencer Giulia Salemi, durante un’ospitata al programma radiofonico ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio, ha dichiarato di essere infastidito dall’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci, la quale, continua: “A mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”. Pierpaolo puntualizza, che la showgirl calabrese, ha voluto mantenere con lui, sempre un rapporto di amicizia, sottolineando il fatto, che a prescindere dalla Salemi, una storia tra loro due, non sarebbe mai ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Anche se il Grande Fratello Vip, è ormai concluso da un pezzo, non accennano a diminuire, le tensioni tra gli ex amici,e Elisabettae Giulia Salemi nella casa del Gf Vip L’ex gieffino, oggi felicemente fidanzato con l’influencer Giulia Salemi, durante un’ospitata al programma radiofonico ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio, ha dichiarato di essere infastidito dall’atteggiamento di Elisabetta, la quale, continua: “A mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli”.puntualizza, che la showgirl calabrese, ha voluto mantenere con lui, sempre un rapporto di amicizia, sottolineando il fatto, che a prescindere dalla Salemi, una storia tra loro due, non sarebbe mai ...

