Omicidio Senigallia | un uomo spara a suo figlio di 27 anni

(Di martedì 30 marzo 2021) Unè avvenuto a, la tragedia in una villetta nei pressi di Roncitelli. Unadesso è sotto torchio in caserma, pare che i rapporti tra lui e suonon fossero dei migliori., unaldi 27, tragedia (Wikipedia)Ci troviamo in provincia di Ancona, nel pomeriggio del 29 Marzo 2021 alle 17.30 circa unLoris Pasquini, di circa 72ha ucciso suoAlfredo di 27. La tragedia è avvenuta nei pressi di una villetta nella frazione della città, l’hato un colpo a distanza ravvicinata, il quale ha raggiunto l’altezza ...

Lite sfocia nel sangue nella periferia di Senigallia, in provincia di Ancona. Intorno alle 17.30 di oggi, un uomo di 73 anni ha ucciso il figlio. Gli ha sparato al collo, alla giugulare, davanti a uno o più familiari dopo un alterco. La donna ha raggiunto di corsa il casolare di campagna al Vallone di Senigallia, in via Sant'Antonio 128. Si indaga comunque per omicidio. Intanto emergerebbe che la pistola con la quale è stato ucciso il giovane era regolarmente detenuta dal padre.