No, l’asteroide Apophis non ci colpirà nel 2068 (Di lunedì 29 marzo 2021) L’immagine è un’illustrazione (foto: A Owen via Pixabay)Possiamo tirare un sospiro di sollievo. l’asteroide 99942 Apophis, o semplicemente Apophis, fortunatamente non si abbatterà contro il nostro pianeta nel 2068, come ipotizzato, seppure con una probabilità bassissima, da precedenti osservazioni. l’asteroide, infatti, che rientra fra i near-Earth e potenzialmente pericolosi, non incrocerà l’orbita terrestre per almeno 100 anni e l’Agenzia spaziale europea (Esa) lo ha ufficialmente depennato dalla lista degli oggetti pericolosi da tenere d’occhio. Fino a poco fa, al contrario, era un sorvegliato speciale e la decisione deriva dalle ultime osservazioni della Nasa, in particolare del Goldstone Deep Space Communications Complex, e del Green Bank Observatory in West Virginia. Insomma, possiamo stare ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) L’immagine è un’illustrazione (foto: A Owen via Pixabay)Possiamo tirare un sospiro di sollievo.99942, o semplicemente, fortunatamente non si abbatterà contro il nostro pianeta nel, come ipotizzato, seppure con una probabilità bassissima, da precedenti osservazioni., infatti, che rientra fra i near-Earth e potenzialmente pericolosi, non incrocerà l’orbita terrestre per almeno 100 anni e l’Agenzia spaziale europea (Esa) lo ha ufficialmente depennato dalla lista degli oggetti pericolosi da tenere d’occhio. Fino a poco fa, al contrario, era un sorvegliato speciale e la decisione deriva dalle ultime osservazioni della Nasa, in particolare del Goldstone Deep Space Communications Complex, e del Green Bank Observatory in West Virginia. Insomma, possiamo stare ...

Frankf1842 : RT @AnsaScienza: L' #asteroide #Apophis non è più una potenziale minaccia per la #Terra Sembrava aver una probabilità di colpire il nostro… - DiekCinque : RT @AnsaScienza: L' #asteroide #Apophis non è più una potenziale minaccia per la #Terra Sembrava aver una probabilità di colpire il nostro… - hwupgrade : Entro il decennio la Corea del Sud porterà un lander sulla Luna. C'è anche l'esplorazione dell'asteroide #Apophis… - AngeloR54671811 : RT @AnsaScienza: L' #asteroide #Apophis non è più una potenziale minaccia per la #Terra Sembrava aver una probabilità di colpire il nostro… - Novara_e_Varese : RT @AnsaScienza: L' #asteroide #Apophis non è più una potenziale minaccia per la #Terra Sembrava aver una probabilità di colpire il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : l’asteroide Apophis L'auto volante di SkyDrive si alza in volo: guardate il filmato Hardware Upgrade