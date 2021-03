NASCAR | Joey Logano svetta a Bristol tra la terra e la polvere

(Di martedì 30 marzo 2021)vince la prima gara sta dell’era moderna dellaCup Series, in pista alMotor Speedway (Tennessee) per il settimo atto stagionale. Il #22 del Team Penske si impone per la 27° volta in carriera al termine di una corsa dove è successo di tutto. Il campione 2018 della seguitissima serie festeggia nel ‘Colosseo’ della, sede della prima gara sudopo 51 anni dall’ultima volta. Il settimo round del 2021 è iniziato con alcuni problemi di surriscaldamento sulle vetture in seguito alla tantaraccolta nei radiatori. Il primo a farne le spese è stato Kyle Busch (Gibbs #18) che, da leader, si è trovato dopo pochi passaggi a fermarsi e con un giro di ritardo da Martin Truex Jr. Il #19, compagno di box del due volte ...

Sei vincitori in sei diverse gare per la2021 , sette, se si considera anche la tradizionale esibizione a Daytona di inizio anno. La ... Decisivo l'aiuto del compagnoLogano che, in fase di ...Quando si torna in pista Il prossimo appuntamento per lasarà ad Atlanta, ma è già frenetica ... (Toyota) - Gibbs - 312 giri 2 -Logano (Ford) - Penske - 312 3 - Denny Hamlin (Toyota) - ...Intervistato dall'Associated Press, Roger Penske parla di Indianapolis, Daytona, e del suo team. Ecco cos'ha detto d'importante ...Sei vincitori in sei diverse gare per la Nascar 2021, sette, se si considera anche la tradizionale esibizione a Daytona di inizio anno. La stagione in corso continua a proporre sorprese, e anche su un ...