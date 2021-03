Laura Pausini e la vittoria ai Golden Globe e ora verso gli Oscar con il brano “Io Sì”

(Di lunedì 29 marzo 2021)ha vinto unalla 78° cerimonia con il“Io Sì” scritto da Diane Warren (“Seen”) e interpretato in italiano danel film “La vita davanti a sé” con la straordinaria Sofia Loren. L’ambito globo dorato per la migliore canzone originale del 2020, in questa strana edizione Covid, le è stato consegnato virtualmente mentre collegata da casa seguiva l’evento. Il suo incontenibile urlo di gioia e il suo sorriso hanno fatto immediatamente il giro dei social, e intorno a sé si sono stretti tutti: amici, colleghi, politici, gente dello spettacolo e migliaia di fans. Il“Io Sì” viaggia adesso con una nominationglie il viso di, prima donna a vincere con un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

ha vinto un Golden Globe alla 78° cerimonia con il brano "Io Sì" scritto da Diane Warren ("Seen") e interpretato in italiano danel film "La vita davanti a sé" con la ...Candidato anche Claudio Baglioni che ha composto e cantato l'omonima colonna sonora del film Gli anni più belli e che sfiderà Io si (Seen) diper il film di Edoardo Ponti. A casa tutti ...Laura Pausini ha vinto un Golden Globe alla 78° cerimonia con il brano “Io Sì” scritto da Diane Warren (“Seen”) ...ROMA – È online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Laura Pausini candidati ai David di Donatello. Fedez e Orietta Berti insieme per una jam ses ...