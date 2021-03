L’Ambasciata degli Usa dona tablet a Lazio e Sardegna (Di lunedì 29 marzo 2021) Agli inizi di Febbraio 2021 una fornitura di tablet del valore di 85mila euro – di cui potranno usufruire durante la didattica a distanza oltre 300 studenti del Lazio e della Sardegna – è stata donata dalL’Ambasciata USA di cui l’Ambasciatore Lewis Eisemberg , attraverso l’agenzia per lo sviluppo @usaid, che opera in oltre 100 Paesi, e dal Distretto Rotary 2080 di Roma. L’Incaricato d’Affari Thomas Smitham ha partecipato oggi alla consegna del primo tablet ad uno studente dell’Istituto Teresa Gerini di via Tiburtina a Roma. “Sono molto lieto di essere qui,” ha dichiarato Thomas Smitham, con il Rotary International, TIM Telecom Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Grazie a questa iniziativa, piu di trecento studenti riceveranno un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Agli inizi di Febbraio 2021 una fornitura didel valore di 85mila euro – di cui potranno usufruire durante la didattica a distanza oltre 300 studenti dele della– è statata dalUSA di cui l’Ambasciatore Lewis Eisemberg , attraverso l’agenzia per lo sviluppo @usaid, che opera in oltre 100 Paesi, e dal Distretto Rotary 2080 di Roma. L’Incaricato d’Affari Thomas Smitham ha partecipato oggi alla consegna del primoad uno studente dell’Istituto Teresa Gerini di via Tiburtina a Roma. “Sono molto lieto di essere qui,” ha dichiarato Thomas Smitham, con il Rotary International, TIM Telecom Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Grazie a questa iniziativa, piu di trecento studenti riceveranno un ...

