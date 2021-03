'La morte di papà l'ha segnata profondamente. Ci piace pensare che lui sia venuta a prenderla per salvarla'

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) “A noichesia venuto anel momento in cui ha imboccato una buona strada e abbandonato quella cattiva. Aveva dei progetti”. Il fratello di Maddy, morta di overdose, entrambi figli di Carlo Urbani, il medico-eroe che della Sars, esprime tutto il suo dolore in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Non pensavo mai potesse finire così. L’avevo vista a dicembre e la sentivo spesso in videochiamata. Era tranquilla e determinata a ricominciare. La sua vita era fatta di alti e bassi e quando era in basso lei non funzionava. In una di queste fasi ha smesso di studiare”. Unainattesa, anche se in famiglia sapevano che Maddy fosse una persona fragile. “Non immaginavamo che si facesse però eravamo preoccupati. Perugia è famosa per certi ambienti non proprio puliti. Maddy ...