Gara ciclistica virtuale attraverso la Barbagia per promuovere il turismo in Sardegna

(Di lunedì 29 marzo 2021) CAGLIARI – Una gara ciclistica virtuale per promuovere la Sardegna e le sue zone interne. È tutto pronto per la prima edizione del “Giro Autunno in Barbagia”, una gara di “virtual cycling”, promossa dall’assessorato regionale del Turismo e dalla Camera di commercio di Nuoro, che si svolgerà giovedì 8 aprile, alle 20. L’evento, presentato questa mattina dall’assessore al Turismo, Gianni Chessa, verrà trasmesso su alcune piattaforme digitali, ed è aperto a tutti, atleti o semplici appassionati, che tra le proprie mura domestiche potranno immergersi virtualmente nelle bellezze della Barbagia, attraverso un’applicazione e una bici posizionata su un rullo interattivo o munito di sensori.

