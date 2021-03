Covid, “rischio trasmissione virus è ridotto nei vaccinati” (Di lunedì 29 marzo 2021) Continuano in tutta Europa le vaccinazioni contro il Coronavirus. Ed “è molto incoraggiante vedere che le reinfezioni da Sars-Cov-2 sono piuttosto rare. Ora ci sono anche le prime indicazioni positive che il rischio di trasmissione del virus sembra essere ridotto nei vaccinati” sottolinea Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo della malattie. “Sebbene l’effetto delle varianti debba essere attentamente monitorato – aggiunge -, ci aspettiamo che il numero totale di infezioni diminuirà in modo significativo con l’aumentare della copertura vaccinale”. Dal report dell’Ecdc emergono alcuni punti chiave. “La prova dell’impatto della vaccinazione sul rischio di trasmissione è disponibile da un solo studio, che suggerisce che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Continuano in tutta Europa le vaccinazioni contro il Corona. Ed “è molto incoraggiante vedere che le reinfezioni da Sars-Cov-2 sono piuttosto rare. Ora ci sono anche le prime indicazioni positive che ildidelsembra esserenei” sottolinea Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo della malattie. “Sebbene l’effetto delle varianti debba essere attentamente monitorato – aggiunge -, ci aspettiamo che il numero totale di infezioni diminuirà in modo significativo con l’aumentare della copertura vaccinale”. Dal report dell’Ecdc emergono alcuni punti chiave. “La prova dell’impatto della vaccinazione suldiè disponibile da un solo studio, che suggerisce che la ...

