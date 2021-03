Covid-19, possiamo andare in Spagna ma non fare una gita fuori porta (Di lunedì 29 marzo 2021) possiamo fare un viaggio in Spagna e non una gita fuori porta a Fregene. Anche Pasqua 2021 sarà vissuta dagli italiani in salsa anti Covid-19. Tra decreti e restrizioni sarà un'impresa fare una vacanza pasquale fuori dall'Italia, con il virus in agguato ma soprattutto con le rigide norme di ogni singolo Paese che rischiano di intrappolare il turista tra tamponi e quarantene. Com'è noto, a Pasqua, dal 3 al 5 aprile, l'Italia diventerà tutta zona rossa. Quindi non sarà possibile pranzare al ristorante, non sarà possibile spostarsi da turista da un Comune all'altro e da una regione all'altra. Come non sarà possibile concederci la tradizionale gita fuori porta a Pasquetta, in quanto il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 marzo 2021)un viaggio ine non unaa Fregene. Anche Pasqua 2021 sarà vissuta dagli italiani in salsa anti-19. Tra decreti e restrizioni sarà un'impresauna vacanza pasqualedall'Italia, con il virus in agguato ma soprattutto con le rigide norme di ogni singolo Paese che rischiano di intrappolare il turista tra tamponi e quarantene. Com'è noto, a Pasqua, dal 3 al 5 aprile, l'Italia diventerà tutta zona rossa. Quindi non sarà possibile pranzare al ristorante, non sarà possibile spostarsi da turista da un Comune all'altro e da una regione all'altra. Come non sarà possibile concederci la tradizionalea Pasquetta, in quanto il ...

