Claudio Gentile boccia Pirlo e la Juventus

(Di lunedì 29 marzo 2021) La stagione fin qui deludente della, eliminata dagli ottavi di finale di Champions League e fuori dalla lotta scudetto con la capolista Inter distante 10 punti, non ha mancato di sollevare aspre critiche da parte di addetti ai lavori ed ex giocatori del passato, come. Campione del Mondo 1982, tecnico dell’Under 21 tra il 2001 e 2006 e indimenticata bandiera bianconera tra il 1973 e il 1984, che ha definito fallimentare il progetto tecnico della. Cosa ha dettosu? Ospite della trasmissione radiofonica di Radio 1, Radio Anch’io Sport,ha parlato cosi del tecnico bianconero, Andrea: “I fatti parlano chiaro. Alladi solito quando si ...

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Gentile

Il bel momento di forma della Nazionale di Mancini non deve far passare in secondo piano un ricambio generazionale dovuto. E' questo il pensiero diche ha parlato nel programma Tutti Convocati su Radio 24: 'L'Italia deve crescere un po' nel gioco perché la gente vorrà vedere del bel gioco. Vero che non abbiamo ancora incontrato ...ha fatto il punto sul momento della Nazionale, della Juventus e di Pirlo In vista del finale di stagione e della prossima estate,ha fatto il punto sul momento della ...Cosa ha detto Claudio Gentile su Pirlo? Ospite della trasmissione radiofonica di Radio 1, Radio Anch’io Sport, Gentile ha parlato cosi del tecnico bianconero, Andrea Pirlo: “I fatti parlano chiaro.Riascolta Italia da primato di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.