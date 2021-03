Campania, i guariti superano i contagi: oggi 1169 positivi, ma 54 decessi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1169 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 710 sono asintomatici e 459 sono sintomatici. A fornire i dati è l’Unità di Crisi che, come di consueto, ha diffuso il bollettino giornaliero sui contagi nella regione. Si contano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sonoregistrati nelle ultime 24 ore in. Di questi, 710 sono asintomatici e 459 sono sintomatici. A fornire i dati è l’Unità di Crisi che, come di consueto, ha diffuso il bollettino giornaliero suinella regione. Si contano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TV7Benevento : Covid. Curva contagi stabile. In Campania 1.169 casi su 10mila tamponi, 54 morti e 2.224 guariti.... - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #29marzo #Coronavirus #COVID19 - dariocurcio5 : Bollettino giornaliero #COVID19 in #Campania. 1169 nuovi positivi 459 sintomatici 2244 guariti 54 decessi: 31 nell… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.169 con 54 morti: 31 nelle 48 ore. Le tabelle - occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid in #Campania per la giornata di oggi, 29 marzo: 1.169 nuovi positivi, 54 morti… -