Baroni ex M5s |  ' A Pasqua è più facile andare a Dubai che a pranzo dai miei genitori'

Lo ha scritto su Facebook Massimo, deputato della componente parlamentare l'Alternativa C'è. "Se la festa a casa con tre amici equivale ad una multa - ha aggiunto - si può andare ad un party ...... e il centrosinistra, le perde, addio sogni di gloria: i '' del Pd - oggi acquattati e ... etc.) contro Raggi (), Bertolaso (centrodestra) e persino contro Calenda (Az civ). I quali ne ...Il deputato della componente parlamentare l'Alternativa C'è. "Se la festa a casa con tre amici equivale ad una multa si può andare ad un party in piscina a Tenerife" ...I contrari, in totale, sono stati 56. Tra questi anche Forciniti e Sapia. Malumori anche all'interno della Lega: il deputato Vinci annuncia il suo passaggio a Fratelli d'Italia ...