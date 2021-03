Atlante Group | acquisisce So Co Fer e cresce in settore ferroviario

Advertising

fisco24_info : Atlante Group: acquisisce - Affaritaliani : Atlante Group acquisisce la - ChiricozziR : Il Group Atlante è il nuovo proprietario della - AGR_web : ATLANTE GROUP acquisisce -

Ultime Notizie dalla rete : Atlante Group

Adnkronos

Tale operazione risulta complementare all'attività ferroviaria della società Cronos Sistemi Ferroviari Srl " del Gruppo- , integrandone le linee produttive e ritagliandosi un posto quale ...diAvio Di Sano - . Allo stesso tempo è nostro intento donare una nuova freschezza all'azienda, inserendo giovani professionisti per integrare ed innovare le diverse competenze all'...Atlante Group acquisisce la So.Co.Fer. azienda leader in Italia. Gruppo Atlante cresce nel settore ferroviario con un’acquisizione strategica. Infatti, il 28 marzo 2021 ha forma ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...