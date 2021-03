Acli Roma | portale dedicato a richieste per Reddito di Emergenza

(Di lunedì 29 marzo 2021)– Un nuovo(www.rem2021.it) e’ stato creato dalleper aiutare le persone che hanno bisogno a compilare e presentare la domanda per ildiper i mesi di marzo, aprile e maggio, inserito dal Governo Draghi nel Decreto Sostegni tra le misure anti-crisi. Si tratta di un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessita’ e varia dai 1.200 ai 2.400 euro con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilita’. Ledi, con i propri servizi di Caf e Patronato, si sono quindi messe subito a lavoro affinche’ il maggior numero di persone possibili possano presentare la propria domanda di REm entro i termini previsti, vale a dire il 30 aprile prossimo. Il servizio online gratuito, con il nuovo ...

