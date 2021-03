Terapie intensive, picco la prossima settimana. Cnr: «Rischioso aprire le scuole in presenza» (Di domenica 28 marzo 2021) «Raggiunto il picco della curva dei positivi ai test molecolari intorno al 14 marzo, la curva delle Terapie intensive e quella dei relativi ingressi giornalieri, dopo la fase di crescita... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 marzo 2021) «Raggiunto ildella curva dei positivi ai test molecolari intorno al 14 marzo, la curva dellee quella dei relativi ingressi giornalieri, dopo la fase di crescita...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, altri 380 morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive - Corriere : Gimbe: contagi in calo ma è allarme terapie intensive in 12 Regioni. Vaccinato un over ... - zaiapresidente : ?? I dati sull'occupazione delle Terapie intensive in Veneto, aggiornati ad oggi 23 marzo. ?? - Minutza2 : RT @serebellardinel: Paolo Viviano il #novax che ha cambiato idea quando si è guardato attorno e ha visto terapie intensive sature,giovani… - zazoomblog : Terapie intensive picco la prossima settimana. Cnr: «Rischioso aprire le scuole in presenza» - #Terapie #intensive… -