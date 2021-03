Tennis, Benoit Paire: “Vogliono sospendermi? Ho diritto di essere qui. Io do sempre il mio massimo” (Di domenica 28 marzo 2021) Benoit Paire è al centro delle polemiche ormai da diverse settimane. Il Tennista transalpino nelle ultime uscite ha palesemente deciso di non mettere in mostra il suo Tennis, assumendo un atteggiamento poco costruttivo e decisamente sgradevole. Il francese entra in campo con il solo obiettivo di concludere il match senza quella scintilla necessaria per vincere le partite. Ultimo esempio la sfida contro il nostro Lorenzo Musetti. Non tanto per il risultato, doppio 6-3 in favore dell’azzurro che avrebbe comunque potuto imporsi in una condizione “normale”, quanto per quello che Paire ha fatto vedere nel corso del match. Tantissimi errori gratuiti, tanto da lasciare intendere che ci fosse un pizzico di volontarietà nel voler sbagliare, e pochi lampi di qualità che pure il transalpino è consapevole di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)è al centro delle polemiche ormai da diverse settimane. Ilta transalpino nelle ultime uscite ha palesemente deciso di non mettere in mostra il suo, assumendo un atteggiamento poco costruttivo e decisamente sgradevole. Il francese entra in campo con il solo obiettivo di concludere il match senza quella scintilla necessaria per vincere le partite. Ultimo esempio la sfida contro il nostro Lorenzo Musetti. Non tanto per il risultato, doppio 6-3 in favore dell’azzurro che avrebbe comunque potuto imporsi in una condizione “normale”, quanto per quello cheha fatto vedere nel corso del match. Tantissimi errori gratuiti, tanto da lasciare intendere che ci fosse un pizzico di volontarietà nel voler sbagliare, e pochi lampi di qualità che pure il transalpino è consapevole di ...

