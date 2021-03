Secondo Speranza d'estate ci saranno meno limitazioni (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - L'estate vedrà meno limitazioni per gli italiani e, grazie al passaporto vaccinale che l'Unione europea conta di varare per giugno, si potrà anche viaggiare. È fiducioso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che in un'intervista al Messaggero assicura che entro settembre chiunque vorrà potrà esser vaccinato e che per l'autunno sarà pronto il siero 'italiano' prodotto da ReiThera. "Si vedono i primi segnali di contenimento del contagio" dice l'esponente di Leu, "ma la situazione è ancora molto seria" e "gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente". Quanto all'avanzamento della campagna vaccinale e alle ipotesi su quando si potrà parlare di riaperture, il ministro avverte: "Non c'è un giorno 'X', in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo ... Leggi su agi (Di domenica 28 marzo 2021) AGI - L'vedràper gli italiani e, grazie al passaporto vaccinale che l'Unione europea conta di varare per giugno, si potrà anche viaggiare. È fiducioso il ministro della Salute, Roberto, che in un'intervista al Messaggero assicura che entro settembre chiunque vorrà potrà esser vaccinato e che per l'autunno sarà pronto il siero 'italiano' prodotto da ReiThera. "Si vedono i primi segnali di contenimento del contagio" dice l'esponente di Leu, "ma la situazione è ancora molto seria" e "gli scienziati ci dicono che nel contesto epidemiologico in cui siamo la zona gialla non è sufficiente". Quanto all'avanzamento della campagna vaccinale e alle ipotesi su quando si potrà parlare di riaperture, il ministro avverte: "Non c'è un giorno 'X', in cui sarà magicamente tutto risolto, ma dobbiamo ...

Advertising

Rinaldi_euro : Era possibile avere meno morti di covid? Secondo l'ispi sì! – Se Speranza avesse privilegiato gli... - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - rotre54 : Cioè secondo #Crepet Il Ministro #Speranza sarebbe 'responsabile' del fatto che ancora vengono pagate le pensioni?… - roberto_duria : Sarebbe un sogno un secondo processo di Norimberga e veder penzolare dalle forche Conte, Speranza, Draghi e tutti i… - Fedoraquattroc2 : RT @FmMosca: Secondo me a breve #Salvini sbrocca e manda, giustamente, a fare in culo #Draghi con tutti i nani e ballerine di #Speranza. -