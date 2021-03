Roma, entrano in un appartamento per rubare ma vengono colti sul fatto: è caccia a uno dei ladri (Di domenica 28 marzo 2021) Nel corso di questa notte, precisamente alle ore 4:46, il quartiere della Romanina è stato svegliato dall’arrivo della Polizia per un tentato furto in appartamento. Il tentato furto e la fuga Intorno alle 4:30, due complici, hanno tentato di svaligiare un appartamento a Largo Alfonso Favino. Tuttavia, i due sono stati colti sul fatto dagli agenti di Polizia del commissariato Romanina. Uno dei due complici è riuscito a fuggire mentre il secondo, un cittadino georgiano di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia e sta attendendo il rito direttissimo. Quest’ultimo è risultato irregolare sul territorio nazionale e con dei precedenti. Al momento gli agenti stanno indagando per risalire al complice. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) Nel corso di questa notte, precisamente alle ore 4:46, il quartiere dellanina è stato svegliato dall’arrivo della Polizia per un tentato furto in. Il tentato furto e la fuga Intorno alle 4:30, due complici, hanno tentato di svaligiare una Largo Alfonso Favino. Tuttavia, i due sono statisuldagli agenti di Polizia del commissariatonina. Uno dei due complici è riuscito a fuggire mentre il secondo, un cittadino georgiano di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia e sta attendendo il rito direttissimo. Quest’ultimo è risultato irregolare sul territorio nazionale e con dei precedenti. Al momento gli agenti stanno indagando per risalire al complice. su Il Corriere della Città.

Advertising

iacopino56 : @_DAGOSPIA_ Ma perché mettete foto che non c’entrano con le buche di Roma? D’Agostino ti stimavo ma certe volte esageri - pampaglione : RT @attiliolioi: @Saryna81_ @GassmanGassmann Notizia Fake ! In realtà riguarda una singola infermiera della ASL4 di Roma . I medici non c'e… - attiliolioi : @MinnieMostro @GassmanGassmann Notizia Fake ! In realtà riguarda una singola infermiera della ASL4 di Roma . I medi… - attiliolioi : Notizia Fake ! In realtà riguarda una singola infermiera della ASL4 di Roma . I medici non c'entrano ma fa chic pre… - attiliolioi : @GassmanGassmann @condorg76 Notizia Fake ! In realtà riguarda una singola infermiera della ASL4 di Roma . I medici… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma entrano Tutti gli album di Lady Gaga, dal peggiore al migliore ... ma per motivi che c'entrano poco con quelli che l'hanno resa famosa (ovvero i suoi album): a metterla al centro delle cronache sono i numerosi avvistamenti tra Milano e Roma sul set di House of ...

'EIMA: date e programmi per il biennio 21 - 22' EIMA 2021 è in programma a Bologna dal 19 al 23 ottobre ROMA - Definito dagli organizzatori di FederUnacoma il percorso di avvicinamento ad EIMA 2021, e già ... con il mese di settembre, entrano nel ...

Perde mille euro davanti all'ufficio postale, due agenti trovano le banconote e le riconsegnano RomaToday Scuola: Lazio, da martedì in classe oltre 470mila studenti "Nel Lazio sono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell'infanzia fino alle medie che, a partire da martedì 30 marzo e fino all'inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. (ANSA) ...

Breton, immunità di gregge in Europa entro metà luglio L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. (ANSA) ...

... ma per motivi che c'poco con quelli che l'hanno resa famosa (ovvero i suoi album): a metterla al centro delle cronache sono i numerosi avvistamenti tra Milano esul set di House of ...EIMA 2021 è in programma a Bologna dal 19 al 23 ottobre- Definito dagli organizzatori di FederUnacoma il percorso di avvicinamento ad EIMA 2021, e già ... con il mese di settembre,nel ..."Nel Lazio sono 470.761 i bambini e gli studenti dalle scuole dell'infanzia fino alle medie che, a partire da martedì 30 marzo e fino all'inizio delle vacanze di Pasqua, torneranno in classe. (ANSA) ...L'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. (ANSA) ...