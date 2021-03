(Di domenica 28 marzo 2021) Losail, 28 mar. (Adnkronos) – Samha vinto il Gp del2021 disul circuito di Losail, primo appuntamento della stagione. Il favorito della vigilia ha condotto la gara fin dai primi giri, precedendo sul traguardo Remy Gardner,posto per l’italiano Fabio Didel team Gresini, chela volata nei confronti di Marco Bezzecchi, quarto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySportMotoGP : L'omaggio del Motomondiale a Fausto #QatarGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - giornaleradiofm : Moto: Qatar; Lowes vince in Moto2, Di Giannantonio terzo: (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il britannico Sam Lowes ha vinto… - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Qatar, Lowes vince in Moto2, terzo Di Giannantonio... - dianatamantini : MOTO2 - Sam Lowes di autorità a Losail, ecco la prima netta vittoria della stagione Moto2 2021. Remy Gardner 2°, Fa… - corsedimoto : MOTO2 - Sam #Lowes di autorità a Losail, ecco la prima netta vittoria della stagione #Moto2 2021. Remy #Gardner 2°,… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Qatar

... è nome di Pecco (Francesco) Bagnaia a brillare nella prima casella dello schieramento, alla vigilia del Gran premio del2021 . Il pilota italiano nel primo appuntamento dela ...Moto3 GP, gara: Masia trionfa a Losail 'Ho fatto un errore da principiante' Partito dalla decima posizione in griglia , Niccolò era riuscito, a due giri dalla fine, a portarsi al comando del ...Losail, 28 mar. (Adnkronos) - Sam Lowes ha vinto il Gp del Qatar 2021 di Moto2 sul circuito di Losail, primo appuntamento della stagione. Il favorito ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE GARA F1 DALLE 17.00 - DIRETTA LIVE MOTO3 - DIRETTA LIVE MOTO2 18.19 Due di essi hanno primeggiato in ben 4 occasioni. Si tratta di Casey Stoner ( ...