LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | il derby più atteso dell’anno!

(Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’anticipo Sassari-Cremona – I numeri delBuonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladeldinumero 110, valevole per la 24a giornata diA 2020-2021 in quel della Segafredo Arena. Secondo posto a sei punti dalla vetta, decimo a due punti dalla zona ultimo posto: sono questi gli estremi diSegafredo eLavoropiù, che si sfidano anche in condizioni nettamente diverse tra di loro allo di infermeria, di fiducia e allo di andamento nelle competizioni europee. Questo il bilancio attuale delladi Sasha Djordjevic, con Milos Teodosic ...

Advertising

tat0hernandez : LIVE: Astralis vs - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Video chat europea, molto europea! @EuroLeague, @EuroCup, @OlimpiaMI1936 e @Virtusbo con @mazzola_simone e @nickfiumi! Bu… - backdoor_pod : Video chat europea, molto europea! @EuroLeague, @EuroCup, @OlimpiaMI1936 e @Virtusbo con @mazzola_simone e… - infoitsport : LIVE EUROCUP - La Virtus Bologna a Badalona, la diretta testuale - infoitsport : LIVE EuroCup - Badalona recupera dal -23 ma nel finale Hunter e Teodosic regalano la vittoria alla Virtus -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Virtus

... classifica/ Diretta golscore: colpaccio Juve Stabia RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA Si ...63 Sudtirol 62 Modena 57 Triestina 51 FeralpiSalò 50 Matelica 49 Sambenedettese 47 Cesena 45Verona,...Francavilla " 34 14. Turris* " 34 15. Potenza* " 31 ? 16. Vibonese* " 28 17. Paganese " 27 18. Bisceglie* " 24 19. Cavese** " 16 ? - > *(Una partita in meno) Catania penalizzato di 2 punti; ...Esame di maturità per il TikiTaka, capolista del girone B: Francavilla a Perugia per difendere il primato dall’assalto di quella Virtus Romagna impegnata in trasferta con la Polisportiva 1980. Nel ...Serie A – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Virtus Segafredo Bologna e Fortitudo Lavoropiù Bologna. La partita è in programma il 28 marzo 2021 alle 20:45. La nostra diretta ti offre ...