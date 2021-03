LIVE Venezia-Olimpia Milano 13-16, Serie A basket in DIRETTA: le squadre iniziano il secondo quarto a stretto contatto. Daye e Leday trascinatori (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo quarto. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO quarto: Venezia-Olimpia Milano 13-16. 13-16 Ledayyyyyyyyy! Esce dalla panchina si procura due liberi e poi piazza il parzialino da 0-4 che manda i suoi a +3. 13-12 Dayeeeeeeee: altro giro, altro tiro, altra tripla per lui. E’ caldissimo dall’arco! 10-12 Shields fa riallungare un poi i suoi. 10-10 Dayeeeeeeee: Venezia da tre bombarda il canestro di Milano trovando il pareggio. 7-10 Toooooooooonut! Arriva la prima tripla del match: è per Venezia. 4-10 Tarczewski: ancora preciso ai liberi, per lui arriva un altro 2/2. 4-8 Clark: per ora al Taliercio ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA IL. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO13-16. 13-16yyyyyyyy! Esce dalla panchina si procura due liberi e poi piazza il parzialino da 0-4 che manda i suoi a +3. 13-12eeeeeee: altro giro, altro tiro, altra tripla per lui. E’ caldissimo dall’arco! 10-12 Shields fa riallungare un poi i suoi. 10-10eeeeeee:da tre bombarda il canestro ditrovando il pareggio. 7-10 Toooooooooonut! Arriva la prima tripla del match: è per. 4-10 Tarczewski: ancora preciso ai liberi, per lui arriva un altro 2/2. 4-8 Clark: per ora al Taliercio ...

