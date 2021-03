Il vigile guarito con i monoclonali: “Il mio corpo aveva smesso di combattere, ma due flebo mi hanno salvato la vita” (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Manara, 55 anni, è vicecomandante della polizia locale di San Lazzaro: "La seconda sacca l'ho ricevuta alle cinque del pomeriggio e alle dieci di sera mi sono riuscito ad alzare sulle mie gambe" Leggi su repubblica (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Manara, 55 anni, è vicecomandante della polizia locale di San Lazzaro: "La seconda sacca l'ho ricevuta alle cinque del pomeriggio e alle dieci di sera mi sono riuscito ad alzare sulle mie gambe"

Advertising

StraNotizie : Il vigile guarito con i monoclonali: “Il mio corpo aveva smesso di combattere, ma due flebo mi hanno salvato la vit… - arwen0506 : @gustinicchi Un mio amico ha fatto altrettanto. Dopo giorni di vigile attesa è’ andato in ps e gli hanno dato quell… - antonellazacca4 : @LiutoGiusto la tachipirina e la vigile attesa hanno portato morti Le #curedomiciliari hanno guarito al 100% - enzo6619 : Tanto per aggiungere una ulteriore informazione sulla gravità del #COVID19 per il quale milioni di covidioti giova… - capand69 : @polipolio @fdragoni @Simo_Ventura Cura sbagliata ed è guarita ? Giusto meglio tachipirina e vigile attesa. E chi s… -