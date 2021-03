Il pupillo di Conte può già salutare l’Inter (Di domenica 28 marzo 2021) Arturo Vidal, pupillo di Conte, non è certo di restare all’Inter anche l’anno prossimo: valutazioni (economiche) in corso Un solo gol in campionato, pesante, contro la Juventus, e poi tante critiche, poche gare all’altezza, aspettative tradite, una condizione fisica non sempre eccellente. Oggi ci sono diversi dubbi sul futuro di Arturo Vidal. Il pupillo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 marzo 2021) Arturo Vidal,di, non è certo di restare alanche l’anno prossimo: valutazioni (economiche) in corso Un solo gol in campionato, pesante, contro la Juventus, e poi tante critiche, poche gare all’altezza, aspettative tradite, una condizione fisica non sempre eccellente. Oggi ci sono diversi dubbi sul futuro di Arturo Vidal. Ildi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cosmopin : @ilruttosovrano Non è colpa sua. Alla sua sinistra c'è la Verdini a consigliarlo, che a sua volta è consigliata da… - LUCABRAMBILLA24 : RT @Fabio86733588: #Travaglio non una parola sui disastri del suo pupillo Conte su quanto pubblicato da derSpiegel prestigioso giornale ted… - MariaLu91149151 : RT @Fabio86733588: #Travaglio non una parola sui disastri del suo pupillo Conte su quanto pubblicato da derSpiegel prestigioso giornale ted… - serieAnews_com : ??#Inter - Occhi su #Mykolenko, il pupillo di #Shevchenko: c'è anche il #Milan - MarcoRegoli : @Libero_official Il Fatto con quei 4 SCAPPATI di CASA che dopo che il pupillo Conte è stato messo fuori dalla porta… -