Hilary Duff: è nato il suo terzo figlio (Di domenica 28 marzo 2021) La pop star americana Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta; dopo aver condiviso lo scatto del parto in acqua, la donna ha ricevuto congratulazioni da tutto il mondo, compresa la nostra Chiara Ferragni. Scopriamo insieme tutte le curiosità su questa tenera vicenda. Hilary Duff è una delle protagonisti dell’adolescenza di molti millenilas; la pop star diventò molto famosa in Italia per la sitcom “Lizzy McGuire“, una serie Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021) La pop star americanaè diventata mamma per la terza volta; dopo aver condiviso lo scatto del parto in acqua, la donna ha ricevuto congratulazioni da tutto il mondo, compresa la nostra Chiara Ferragni. Scopriamo insieme tutte le curiosità su questa tenera vicenda.è una delle protagonisti dell’adolescenza di molti millenilas; la pop star diventò molto famosa in Italia per la sitcom “Lizzy McGuire“, una serie Articolo completo: dal blog SoloDonna

