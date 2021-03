Gli effetti emotivi di un viaggio prolungato (Di domenica 28 marzo 2021) L’aspettativa, il sogno, la partenza, l’arrivo ed infine la felicità. Momento labile, quando nel prolungamento del viaggio, la nostalgia di casa chiama. Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) L’aspettativa, il sogno, la partenza, l’arrivo ed infine la felicità. Momento labile, quando nel prolungamento del, la nostalgia di casa chiama.

Advertising

Raicomspa : ? Terapia d'urto per contrastare gli effetti dell'#oralegale: ascoltare del #rock potente, come 'Il grande ritorno… - francescoseghez : Nel IV trimestre 2020 gli occupati sono diminuiti principalmente nella fascia d'età 15-34 anni (quasi 300 mila). In… - Corriere : Gli italiani inquieti ma reattivi: la crisi e i suoi effetti - valenti30146835 : RT @giulianol: Nel dibattito sull'obbigatorierà del vaccino per il personale sanitario continua a essere elusa la questione fondamentale: p… - caterinacorda1 : RT @Toni03890305: E' già affondata. Gli unici a non ammetterlo sono gli europeisti effetti da europeismo ideologico, cioè malato -