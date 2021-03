Gigi Hadid e Zayn Malik, insieme (in pubblico) dopo un anno (Di domenica 28 marzo 2021) Quando, sul finire del 2019, Gigi Hadid e Zayn Malik si sono concessi una seconda possibilità, una promessa è stata suggellata. La coppia avrebbe mantenuto un profilo basso, tenendo per sé il proprio privato. Allora, è parso impossibile che due star di fama planetaria riuscissero nell’impresa. Ma, ad un anno e più di distanza da quel patto fra innamorati, è chiaro come Gigi Hadid e Zayn Malik abbiano avuto la meglio sul gossip. Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Quando, sul finire del 2019, Gigi Hadid e Zayn Malik si sono concessi una seconda possibilità, una promessa è stata suggellata. La coppia avrebbe mantenuto un profilo basso, tenendo per sé il proprio privato. Allora, è parso impossibile che due star di fama planetaria riuscissero nell’impresa. Ma, ad un anno e più di distanza da quel patto fra innamorati, è chiaro come Gigi Hadid e Zayn Malik abbiano avuto la meglio sul gossip.

