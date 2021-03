De Zerbi: «Sensi è un giocatore di cui sono innamorato» (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla Bobo Tv su Twitch e ha parlato del suo rapporto con Stefano Sensi Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla Bobo Tv su Twitch e ha parlato del suo rapporto con Stefano Sensi. Le sue dichiarazioni raccolte da sassuolonews.net. Sensi – «E’ un altro giocatore di cui sono innamorato. Io l’ho allenato, quando l’ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi e invece lui ha anche qualcosa, stando nei paragoni, di Iniesta. Al primo anno avevo Boateng in attacco, non dà profondità e veniva incontro e giocavamo con due sotto di lui, lui giocava di prima e ho fatto giocare Sensi e Bourabia mezz’ala, e lui ha anche le caratteristiche della mezz’ala. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla Bobo Tv su Twitch e ha parlato del suo rapporto con StefanoRoberto De, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla Bobo Tv su Twitch e ha parlato del suo rapporto con Stefano. Le sue dichiarazioni raccolte da sassuolonews.net.– «E’ un altrodi cui. Io l’ho allenato, quando l’ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi e invece lui ha anche qualcosa, stando nei paragoni, di Iniesta. Al primo anno avevo Boateng in attacco, non dà profondità e veniva incontro e giocavamo con due sotto di lui, lui giocava di prima e ho fatto giocaree Bourabia mezz’ala, e lui ha anche le caratteristiche della mezz’ala. Il ...

