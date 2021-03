Covid, il primario del Niguarda: “I malati in terapia intensiva lottano, ma più di uno su tre deve arrendersi” (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Fumagalli, direttore del reparto di Anestesia della struttura milanese: "È una sofferenza: i numeri non calano. Dobbiamo resistere ancora un po’" Leggi su repubblica (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Fumagalli, direttore del reparto di Anestesia della struttura milanese: "È una sofferenza: i numeri non calano. Dobbiamo resistere ancora un po’"

Advertising

TgrRaiFVG : Il primario del Pronto Soccorso di Cattinara: 'non abbiamo mai visto così tanti pazienti under 70 bisognosi di vent… - AndreaGiunchi : RT @Cartabellotta: Vaccinare il più in fretta possibile i fragili è obiettivo primario, oltre che la nostra grande speranza #COVID https:/… - StraNotizie : Covid, il primario del Niguarda: “I malati in terapia intensiva lottano, ma più di uno su tre deve arrendersi”… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Vaccinare il più in fretta possibile i fragili è obiettivo primario, oltre che la nostra grande speranza #COVID https:/… - Piergiulio58 : Covid, il primario del Niguarda: “I malati in terapia intensiva lottano, ma più di uno su tre deve arrendersi”. -