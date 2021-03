Boxe | Dillian Whyte torno sul trono dei massimi

Leggi su italiasera

(Di domenica 28 marzo 2021) Ottimi incontri nella riunione di Sabato sera di pugilato, il clou della serata è stata la rivincita trae Aleksandr Povetkin. I 2 si erano già battuti ad Agosto quando aveva prevalso Povetkin per KO con un potente montante che aveva spento la luce allo statunitense. Questa rivincita era molto sentita dache ha animato il pre match con dichiarazioni di certezza assoluta sulla sua vittoria. L’incontro che sulla carta avrebbe dovuto essere molto equilibrato è stato in realtà a senso unico,è partito in maniera aggressiva sferrando immediatamente colpi molto pesanti e duri, la sensazione è che Povetkin non sia mai riuscito ad entrare nel match ed abbia subito la prestanza fisica dell’avversario. Già dalle prime battuteha mostrato concentrazione e ottimo tempismo, riuscendo ...