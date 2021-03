Albania-Inghilterra 0-2: a segno Kane e Mount (Di domenica 28 marzo 2021) Albania-Inghilterra 0-2. All’ Air Albania Stadium di Tirana l’Inghilterra supera 2 a 0 l’Albania nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Un gol per tempo per la squadra di Southgate: nel primo tempo va a segno Kane, mentre nella ripresa Mount trova il raddoppio. Cos’è successo nel primo tempo? Parte subito forte l’Inghilterra con Stones che ci prova di testa, ma la palla termina fuori. L’Albania risponde con Uzuni che va alla conclusione con un mancino dalla distanza, che finisce di poco alto. Al 33? il tiro di destro da fuori area di Walker trova la pronta parata del portiere avversario, che cinque minuti dopo non può fare nulla sull’incornata di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021)0-2. All’ AirStadium di Tirana l’supera 2 a 0 l’nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di qualificazione al Mondiale Qatar 2022. Un gol per tempo per la squadra di Southgate: nel primo tempo va a, mentre nella ripresatrova il raddoppio. Cos’è successo nel primo tempo? Parte subito forte l’con Stones che ci prova di testa, ma la palla termina fuori. L’risponde con Uzuni che va alla conclusione con un mancino dalla distanza, che finisce di poco alto. Al 33? il tiro di destro da fuori area di Walker trova la pronta parata del portiere avversario, che cinque minuti dopo non può fare nulla sull’incornata di ...

