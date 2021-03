Vaccini: dosi alle persone fragili in cura al Cardarelli di Napoli (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ partita oggi la vaccinazione contro il covid19 dei pazienti fragili all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nella tendostruttura alle spalle del pronto soccorso, già usata per le dosi ai sanitari dell’ospedale, vengono vaccinati i pazienti con elevata fragilità in carico alle Unità Operative e i Centri di riferimento dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli che, quindi, non hanno avuto bisogno di prenotarsi o di chiedere ai propri medici di essere inseriti in piattaforma, visto che sono già seguiti dall’ospedale. Ad occuparsi dell’intero percorso è il personale del Cardarelli che convoca i pazienti in base a criteri anagrafici e a criteri di maggiore rischio in caso di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ partita oggi la vaccinazione contro il covid19 dei pazientiall’ospedaledi. Nella tendostrutturaspdel pronto soccorso, già usata per leai sanitari dell’ospedale, vengono vaccinati i pazienti con elevatatà in caricoUnità Operative e i Centri di riferimento dell’Azienda Ospedalieradiche, quindi, non hanno avuto bisogno di prenotarsi o di chiedere ai propri medici di essere inseriti in piattaforma, visto che sono già seguiti dall’ospedale. Ad occuparsi dell’intero percorso è il personale delche convoca i pazienti in base a criteri anagrafici e a criteri di maggiore rischio in caso di ...

