U - Mask Model 2 1 | stop alla vendita Il ministero | Rischi per la salute

Il Ministero della Salute ha disposto il "divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato" delle "U -2.1", la nuova versione delle note mascherine, finite nei mesi scorsi al centro di un'indagine della Procura di Milano per frode nell'esercizio del commercio. Il precedente modello, il "...Divieto di immissione in commercio" e "ritiro dal mercato" per le U -2.1 , la nuova versione delle 'mascherine dei vip' finite al centro di un'indagine della Procura di Milano per frode nell'esercizio del commercio. Lo ha stabilito il ministero della Salute ...La decisione sulla nuova versione delle mascherine finite nei mesi scorsi al centro di un'indagine della Procura di Milano ...Il Ministero blocca la vendita del nuovo modello U-Mask, ‘rischi per la salute’ Il Ministero della Salute ha disposto il “divieto di immissione in commercio e contestuale pr ...