Tiro a volo: CdM, Iezzi e Grazini vincono nel trap mixed team (Di sabato 27 marzo 2021) Nuova Delhi, 27 mar. -(Adnkronos) – Italia ancora sul podio nella prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Nuova Delhi. Ad affermarsi, nella specialità olimpica del mixed team del trap, sono stati gli azzurri Alessia Iezzi e Valerio Grazini che si sono imposti nel medal match sulla coppia slovacca formata da Zuzana Rehak Stefecekova e Adrian Drobny (rispettivamente numero uno e 84 del ranking mondiale) con un ottimo 145/150 (72 punti la Iezzi e 73 Grazini) Terza, invece, la coppia della Turchia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Nuova Delhi, 27 mar. -(Adnkronos) – Italia ancora sul podio nella prova di Coppa del Mondo didi Nuova Delhi. Ad affermarsi, nella specialità olimpica deldel, sono stati gli azzurri Alessiae Valerioche si sono imposti nel medal match sulla coppia slovacca formata da Zuzana Rehak Stefecekova e Adrian Drobny (rispettivamente numero uno e 84 del ranking mondiale) con un ottimo 145/150 (72 punti lae 73) Terza, invece, la coppia della Turchia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Godai71 : RT @chepalleblog: Gli azzurri Alessia Iezzi e Valerio Grazini hanno vinto la gara Mix Event di Fossa alla Coppa del Mondo di tiro a volo in… - TV7Benevento : Tiro a volo: CdM, Iezzi e Grazini vincono nel trap mixed team... - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Iezzi-Grazini, coppia d'oro in India - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Iezzi-Grazini, coppia d'oro in India - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tiro a volo: Iezzi-Grazini, coppia d'oro in India -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo Resca trionfa, Grazini e la Rossi sul podio: l'Italia si rafforza in chiave Giochi La prova di Trap individuale della Coppa del Mondo di tiro a volo a Nuova Delhi si conclude con la vittoria di Daniele Resca e i terzi posti di Valerio Grazini e Fiammetta Rossi. Il carabiniere bolognese di Pieve di Cento, già campione del Mondo nel 2017 ...

Tiro a volo: Cdm in India; Resca vince, De Filippis carta Tokyo Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi per la nazionale italiana di tiro a volo impegnata nella prova di Coppa del Mondo a Nuova Delhi. La vittoria nella gara maschile è andata al carabiniere bolognese (di Pieve di Cento) Daniele Resca, campione del mondo 2017, che ...

Tiro a volo, Fiammetta Rossi di bronzo nella Coppa del Mondo Rgunotizie.it Tiro a volo: CdM, Iezzi e Grazini vincono nel trap mixed team Nuova Delhi, 27 mar. -(Adnkronos) - Italia ancora sul podio nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo di Nuova Delhi. Ad affermarsi, nella specialità olimpica del Mixed Team del Trap, sono stati ...

Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Alessia Iezzi e Valerio Grazini vincono nel Mixed Team di trap! Apoteosi azzurra L'Italia del tiro a volo non smette di regalare successi. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021, in corso di svolgimento a Nuova Delhi, Alessia Iezzi e Valerio Grazini si sono presi la vittor ...

La prova di Trap individuale della Coppa del Mondo dia Nuova Delhi si conclude con la vittoria di Daniele Resca e i terzi posti di Valerio Grazini e Fiammetta Rossi. Il carabiniere bolognese di Pieve di Cento, già campione del Mondo nel 2017 ...Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi per la nazionale italiana diimpegnata nella prova di Coppa del Mondo a Nuova Delhi. La vittoria nella gara maschile è andata al carabiniere bolognese (di Pieve di Cento) Daniele Resca, campione del mondo 2017, che ...Nuova Delhi, 27 mar. -(Adnkronos) - Italia ancora sul podio nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo di Nuova Delhi. Ad affermarsi, nella specialità olimpica del Mixed Team del Trap, sono stati ...L'Italia del tiro a volo non smette di regalare successi. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021, in corso di svolgimento a Nuova Delhi, Alessia Iezzi e Valerio Grazini si sono presi la vittor ...