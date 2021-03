Terremoto: forte scossa avvertita, spavento in tutto il sud Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Grande ansia nel sud Italia, dove una forte scosse di Terremoto ha fatto prendere un bello spavento a tutta la popolazione. Si sono vissuti attimi di grande paura poco fa nel sud Italia, dove è stata avvertita una forte scossa di Terremoto. Il sisma avrebbe avuto come epicentro il mare Adriatico. La scossa ha toccato le coste della Puglia e la Croazia, creando un certo panico tra le persone. Al momento non si hanno notizie di possibili danni a cose o persone. Al momento sembrerebbe che la magnitudo si attesterebbe a 5.6. La scossa sarebbe stata avvertita anche in Campania. Il Terremoto a quanto pare si sarebbe verificato poco prima della 15. In ... Leggi su chenews (Di sabato 27 marzo 2021) Grande ansia nel sud, dove unascosse diha fatto prendere un belloa tutta la popolazione. Si sono vissuti attimi di grande paura poco fa nel sud, dove è stataunadi. Il sisma avrebbe avuto come epicentro il mare Adriatico. Laha toccato le coste della Puglia e la Croazia, creando un certo panico tra le persone. Al momento non si hanno notizie di possibili danni a cose o persone. Al momento sembrerebbe che la magnitudo si attesterebbe a 5.6. Lasarebbe stataanche in Campania. Ila quanto pare si sarebbe verificato poco prima della 15. In ...

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - 3BMeteo : #Terremoto nel cuore dell'Adriatico - TopBikersRoma : RT @ABR24News: Forte #terremoto nel mare Adriatico, #scossa avvertita l'#Abruzzo - ClassistaC : #Terremoto oltre alla scossa forte, pare ci sia in corso evidenza di uno sciame sismico: la pagina Twitter dell'ING… -